10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"VİCDANLARI KANATAN BİR SALDIRI OLMUŞTUR"

Türkiye büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemiye saldırması ile ilgili olarak, "Vicdanları kanatan bir saldırı olmuştur" dedi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ KONUTU'NA SİYAH ÇELENK

Ankara Ülkü Ocakları, İsrail Büyükelçiliği Konutu'na siyah çelenk koydu. İsrail'in insani yardım taşıyan gemilere gerçekleştirdiği saldırıya yönelik protestolar sürüyor. Ankara Ülkü Ocakları mensubu bir grup İsrail Büyükelçiliği Konut önünde toplanarak slogan attı. Tekbir getiren grup yapılan açıklamanın ardından elçilik konutu önüne siyah çelenk bıraktı.

AMASYA'DA ARI KURTARMA OPERASYONU

Amasya'da köprü ayağına yuva yapan arıları kurtarmak için operasyon yapıldı.

Amasya merkez Hükümet Köprüsü'nün ayağına yuva yaptıkları görülen arılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Belediye ve AFAD ekiplerinin işbirliğiyle bulundukları noktadan alındı.

Kurtarılan arılar Amasya İl Tarım Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

KOSOVA'DA DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ KUTLAMALARI

1 Haziran Dünya Çocuk Günü Kosova'da çeşitli şenliklerle kutlandı. Bağımsızlıkta ilk defa Dünya Çocuk Günü'nü kutlayan Kosova'da, merkezi kutlamaların adresi başkent meydanı oldu. Renkli görüntülere sahne olan Priştine'de renkli etkinlikler düzenlendi. Tam bir şölen havasının yaşandığı şenliklerde çocuklara şeker dağıtan palyaçolardan, bale, halk dansları ve şarkılara kadar zengin kültür sanat programı sunuldu.

(İHA)

Kaynak: İHA