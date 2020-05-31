10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün neler oldu ?
31.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:45

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İSRAİL ORDUSU MAVİ MARMARA'YA SALDIRDI

Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine saldırı düzenledi.

Geminin etrafı İsrail ordusuna ait 4 savaş firkateyni, 3 helikopter, 2 denizaltı ve 30 zodyak bot ile sarıldı.

İsrail ordusu Saldırı Anına ilişkin görüntüleri yayınladı.

ERDOĞAN, İSRAİL'İN SALDIRISINI KINADI

"BU SALDIRI, DEVLET TERÖRÜDÜR" Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail tarafından yapılan saldırıyı kınayarak eylemi devlet terörü olarak niteledi.

İSRAİL TÜM YURTTA PROTESTO EDİLDİ Mavi Marmara yardım gemisine gerçekleştirilen saldırının ardından İsrail, tüm yurtta gerçekleştirilen eylemlerle protesto edildi.

İstanbul'da Yaklaşık 100 kişilik grup, Büyükdere Caddesi'ni trafiğe kapatarak İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na yürüdü. Ardından Başkonsolosluk önüne siyah çelenk bıraktı.

Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcisi yüzlerce kişi, ellerindeki dövizler ve attıkları sloganlarla İsrail'i lanetledi.

Mersin'de ise Filistin bayrakları taşıyan bir grup, üzerine kanı temsilen boya dökülen oyuncak

(İHA)

Kaynak: İHA

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