10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün neler oldu ?
29.05.2020 09:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:15

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

CHP'DE GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI BELİRLENDİ

CHP'de Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter Yardımcıları belirlendi.

Parti Meclisi'nde seçilen MYK üyeleri Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, Genel Başkan Yardımcılıklarına, Hakkı Süha Okay, Haluk Koç, Nevin Gaye Erbatur ve Umut Oran getirildi.

İSTANBUL'UN FETHİNİN 557. YILDÖNÜMÜ İstanbul'un fethinin 557. yıldönümü nedeniyle Belgratkapı'da düzenlenen törende, fetih ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişi canlandırıldı. Vatandaşlar, ilk defa atların da kullanıldığı canlandırmayı büyük beğeniyle izledi.

ÇİÇEK FESTİVALİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Antalya'da bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Çiçek Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festival çerçevesinde düzenlenen korteje katılan ve çiçeklerle çeşitli şekiller verilen araçlar vatandaşlar ve turistlerden büyük ilgi topladı.

Festivalde 1 milyon çiçek Antalyalılar ile buluştu.

KARADENİZLİ FOLKLÖRCÜLER SİNOP'A DEMİR ATTI

Sinop'ta düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Türk Halk Müziği (THM) ve Türk Halk Oyunları (THO) Yarışması, 9 il ve ilçeden yaklaşık 900 gencin katılımıyla karnaval havasında başladı.

İskele Meydanı'nda toplanan gruplar gösterilerle izleyenlere renkli anlar yaşattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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