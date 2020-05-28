10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün neler oldu ?
28.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:46

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"RUSYA İLE VİZEYİ KARŞILIKLI OLARAK KALDIRDIK"

"TAKAS İŞLEMİ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞECEK"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasında İran, Türkiye ve Brezilya arasında gerçekleştirilen uranyum anlaşmasının önemine değindi.

HANEFİ AVCI, İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Eski İstihbarat Daire Başkanı Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. Avcı'nın, Ankara Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'ın yargılandığı duruşmada bilgisine başvurulacak.

HALUK KIRCI TAHLİYE OLDU

Bahçelievler Katliamı ile Susurluk Davası'ndan hükümlü olan Haluk Kırcı, toplam 21 yıl 1 ay 1 gün tutuklu kaldıktan sonra dün sabah Maltepe Cezaevi'nden tahliye oldu. Kırcı bir kez savcılıktan firar etmiş, iki kez de yanlışlıkla tahliye edilmişti.

PAKİSTAN'DA CAMİ SALDIRILARI: 56 ÖLÜ

Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Lahor kentinde, Ahmedi tarikatı üyelerinin gittiği iki camiye düzenlenen saldırılarda 56 kişi hayatını kaybetti. Silahlı kişiler, Garhi Şahu bölgesindeki iki camiye cuma namazı sırasında otomatik tüfek ve el bombalarıyla saldırdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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