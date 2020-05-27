10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün neler oldu ?
27.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:25

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

DARBENİN 50. YILDÖNÜMÜNDE YASSIADA'DA ANMA

Genç Siviller, 27 Mayıs 1960 darbesinin 50. yıldönümünde "Darbenin 50. yılında bir daha asla" sloganıyla Yassıada'ya gitti. Çok sayıda kişinin katılımı ile Kabataş'tan kalkan tekne öğle saatlerinde adaya ulaştı. Darbe döneminde çok sayıda önemli ismin idam öncesi yargılandığı spor salonunda gerçekleştirilen anma törenine dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Milletvekili Abdülmelik Fırat'ın yakınları da katıldı.

"YENİ DÜNYA DÜZENİ İÇİN MÜSLÜMANLAR BİRLEŞMELİ"

19. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi'nde konuşan eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, yeni bir dünya düzeni için Müslümanların bir araya gelip ciddi şekilde çalışması gerektiğini belirtti.

İHH EKİBİ GAZZE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 'Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım' sloganı ile gerçekleştirdiği kampanya çerçevesinde 750 kişilik bir ekiple Gazze'ye gitmek üzere yola çıktı.

İHH ekibi Antalya Limanı'ndan dualarla Mavi Marmara isimli gemiye bindirildi.

Türk ekibi, Akdeniz'in ortasında bekleyen ve İngiltere, İrlanda, Cezayir, Kuveyt ve Yunanistan'dan gelen 8 gemi ile buluşup Gazze'ye hareket edecek.

İnsan hakları savunucuları, doktorlar, gazeteciler ve milletvekillerinin de bulunduğu gemilerde toplam 10 bin ton ağırlığında ilaç, gıda gibi insani yardım malzemeleri yer alıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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