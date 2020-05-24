10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün neler oldu ?
24.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:36

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

KILIÇDAROĞLU, GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU

CHP'nin olağan kurultayında genel başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine girerek eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın koltuğuna oturdu.

VATANDAŞLAR BOMBA İMHA UZMANINI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Sivas'ta, yolun üzerine bırakılan şüpheli bir valizin fünye ile patlatılış anını, canlarını tehlikeye atarak izlemek isteyen vatandaşlar, bomba imha uzmanını çileden çıkardı.

Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bomba imha uzmanı, fünye yardımı ile valizin fermuar kısmını patlattı. İçerisinden, giysi ve askeri elbise çıktı.

Polis ekipleri tarafından defalarca uyarılmalarına rağmen olay yerinden uzaklaştırılamayan meraklı vatandaşlar valizin pataklatılışını alkışlamayı ihmal etmedi.

TRAFALGAR MEYDANI'NDA DEVASA 'ŞİŞEDE GEMİ' Trafalgar Deniz Savaşı'nı anmak ve kültürel çeşitliliğe vurguda bulunmak amacıyla sanatçı Yinka Shonibare'in 'şişedeki gemi' çalışmasının Londra'daki Trafalgar meydanında açılışı yapıldı.

Amiral Lord Nelson'ın Trafalgar Deniz Savaşındaki "HMS Victory" adlı savaş gemisinin model ölçeği olarak yapılan gemi, 4,7 metre uzunluğunda ve 3,47 metre çapındaki şişenin içine konularak Trafalgar meydanında sergilenmeye başlandı. Eserin açılışı Londra Belediye Başkanı Boris Johnson'un katılımıyla gerçekleştirildi.

55'İNCİ EUROVISION İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI 24-29 Mayıs tarihleri arasında 55'incisi gerçekleşecek olan Eurovision şarkı yarışması için geri sayım başladı.

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Belediye Binası'nda düzenlenen açılış resepsiyonu renkli görüntülere sahne oldu. Bu yılki adayların da katıldığı resepsiyonda sahne alan geçen yılki yarışmanın birincisi Norveçli şarkıcı Alexander Rybak kendisine birinciliği kazandıran 'Fairytale' isimli şarkısıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Yarışmada Türkiye'yi bu yıl, Manga grubu temsil edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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