10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik. KILIÇDAROĞLU PARTİ MECLİSİ İÇİN OYUNU KULLANDI CHP'nin 33. Kurultayı, Atatürk Spor Salonu'nda devam ediyor. Kurultay'da dün genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi seçimi için oyunu kullandı. "KILIÇDAROĞLU'NU DIŞ GÜÇLER GÖREVE GETİRDİ" Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu, CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu dış güçlerin göreve getirdiğini ve aynı güçler tarafından Türkiye siyasetinin yeniden şekillendirildiğini söyledi. HUYSUZLAŞAN AT, PROTOKOLÜ KORKUTTU Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin, Bolu'nun Göynük İlçesi'nde, Akşemseddin Hazretleri'ni anma törenlerine katıldı. Kortej yürüyüşü sırasında heyecanlı anlar yaşandı. Mehter takımın önünde yürüyen at huysuzlanınca Bakan Şahin'in korumaları harekete geçti. At bir türlü sakinleştirilemeyince protokol yürüyüşü bir süre durdu. AVRUPALI GENÇLER GÖÇÜ MASAYA YATIRDI Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gelen gençler, göçmen gençlerin karşılaştığı sorunları masaya yatırdı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yunanistan'ın Volos Belediyesi ile Esenler Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Avrupa Kıtası Gençlik Formu yapıldı. Foruma, İspanya, Fransa, Polonya, Yunanistan, İrlanda ve Almanya'dan gelen 40 öğrenci ile Türkiye'den 20 öğrenci katıldı. "Kırsaldan Kente Göç" başlığı altında düzenlenen forumda, göçmen gençlerin karşılaştığı sorunlar masaya yatırıldı. (İHA) Kaynak: İHA