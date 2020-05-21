10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

RAHŞAN ECEVİT'TEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, daha önce birlikte çalıştığı siyasilere ve Ecevit'e gönül verenlere, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye destek olun' çağrısı yaptı.

Çağrıyı eski DSP'li, Ankara Bağımsız Milletvekili Emrehan Halıcı duyurdu.

TIR DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

İzmir - Manisa yolu üzerinde iki tır ve bir yolcu otobüsünün karıştığı feci bir kaza yaşandı.

tırın yokuş aşağı yolda freninin patladığı ve orta refüjü geçtikten sonra karşı şeride geçerek önce bir başka TIR'a tıra ardından yine aynı istikamette seyreden yolcu otobüsüne de çarptı.

otobüsü çarpışmanın etkisi ile 20 metre mesafelik uçuruma savruldu.

Feci kazada ilk 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

'DÜNYA SÜT GÜNÜ'NDE İZDİHAM

Sivas'ta, 'Dünya Süt Günü' münasebetiyle gerçekleştirilen kutlamalarda, dağıtılan yiyecekleri almak isteyenler arasında izdiham yaşandı.

Yetkililer vatandaşlara sıkça uyarılarda bulunurken, kalabalığın içinde bulunan küçük yaştaki çocuklar da ezilme tehlikesi geçirdi.

GAZETECİ METİN YÜKSEL'DEN FOTOĞRAF SERGİSİ

Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı gazeteci Metin Yüksel'in, seyahatleri sırasında çektiği insan fotoğraflarından oluşan "Nil'den Cebelitarık'a İnsan" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA