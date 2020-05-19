10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

19 MAYIS TÜM YURTTA COŞKUYLA KUTLANDI

ANTALYA'DA KUTLAMALARA YAĞMUR ENGELİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının ertelenmesine neden oldu.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle öğrenciler sırsıklam oldu; kaçışmaya başladı.

ASKERİ BANDOYA ALKIŞ YAĞMURU

Balıkesir merkez ve ilçelerinde de coşku hakimdi. Gençlerin birbirinden güzel gösterileri tribünlerdeki vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

Askeri bando da ilgiyle izlendi.

KUTLAMALARDA 'TÜRKİYE MOZAİĞİ' ETKİSİ

Adana'da da kutlamalar kapsamında 'Türkiye Mozaiği Topluluğu' tarafından semah, sema, kolbastı, zeybek gösterileri sergilendi; halay çekildi.

Roman kızlardan oluşan topluluğun dans gösterisi de izleyicilerden büyük beğeni topladı.

REKOR DENEMESİ RÜZGAR ENGELİNE TAKILDI

Emekli Sat Komandosu Namık Ekin'in, dünya üzerinde en alçaktan atlama rekoru kırmak için Boğaziçi Köprüsü'nün Ortaköy tarafından paraşütle yapacağı atlama şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Ekin atlama konusunda ısrarcı olmasına karşın polis ve karayolları ekipleri can güvenliği nedeniyle izin veremeyeceklerini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA