10 yıl önce bugün neler oldu ?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün neler oldu ?
16.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:23

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN 'NÜKLEER TAKAS' İÇİN İRAN'A GİTTİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tahran seyahati öncesi, Adnan Menderes Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İran ziyaretinin nükleer takas ile ilgili olduğunu ifade etti.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU BURSASPOR OLDU

"ŞAMPİYONLUĞU SONUNA KADAR HAK ETTİK"

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Bursaspor sahasında Beşiktaş'ı yenip Fenerbahçe'nin de sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluğun ardından konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, şampiyonluğu sonuna kadar hak etti dedi.

ADANA'DA TARAFTARLARI İTFAİYE SERİNLETTİ

Adana'da hava sıcaklığının 35 dereceye, nemin ise yüzde 50'lere çıkması vatandaşları bunalttı.

Adana Demirspor ile Belediye Vanspor arasında oynan maçta ise taraftarların "Yangın var" şarkısıyla yaptığı çağrıya itfaiyeden karşılık gecikmedi.

İtfaiye aracı devre arasında taraftarları hortumla serinletti.

KONYA 1. MAHALLİ OTODRAG YARIŞLARI YAPILDI

Otomobil ve Motosiklet Sporları Konya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Konya 1. Mahalli Otodrag Yarışları yapıldı.

Saraçoğlu Drag Pisti'nde gerçekleşen yarışlara, Türkiye'nin birçok ilinden gelen modifiye edilmiş 51 otomobil katıldı. Yerli ve yabancı bir çok marka otomobilin yarıştığı etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kapılarının yerine naylon takılan ve birçok yeri bantla tutturulmuş olan bir otomobil ise izleyenlerden yoğun ilgi gördü. Kendinden daha iyi bir otomobille yarışan bu araç, diğer yarışçının otomobilinin arıza yapması üzerine yarışı kazandı.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Haber
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Haber
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek Haber
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak 'çöl tozları' için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak "çöl tozları" için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı
Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı
Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı
Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Sezen Aksu Merve Boluğur Michael Jackson
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Aydın Ali Koç Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 12:10:42. #1.15#
title