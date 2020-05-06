10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

Haydarpaşa - Adapazarı seferini yapan yolcu treni İzmit Sekapark Mevkiine geldiği sırada 2 vagonunun raydan çıkmasıyla karşı yönden gelen başka bir treniyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen 2 vagonda bulunan yolcular yola savruldu. Diğer vagonlarda bulunan yolcular yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine giden çok sayıda ambulanslarla yaralılar çevre hastanelere götürüldü. Kazada ikisi ağır 18 yolcu yaralandı.

PALET FABRİKASINDA YANGIN

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde palet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

İşçilerin yemek molası esnasında kereste deposundaki talaşların alev almasıyla başlayan yangın bir anda büyüdü. Fabrikanın bir kısmı dumanlar içinde kalırken yangını fark eden işçiler itfaiyeden yardım istedi.

İki itfaiye ekibi tarafından yapılan müdahale ile kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, fabrikada hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını çaresizce izleyen işçilerden biri fenalık geçirdi.

DOĞU VE KARADENİZ SAĞDUYU YEMEĞİ

Samsun'da üst üste iki şehidin toprağa verilmesinin ardından doğu kökenli işyerlerine karşı gerçekleşen saldırıları önlemek ve halkı sağduyuya davet etmek için belediye başkanları Diyarbakır sofrasında yemek yedi, kardeşlik mesajı verdi.

BU DA "BEDAVA GELİNLİK" İZDİHAMI

Gaziantep'te özel bir giyim firmasının Hıdırellez dolayısıyla çekilişle bedava gelinlik dağıtım programı izdihama neden oldu.

Zaman zaman kavga eden vatandaşlar gelinlik ve abiyeleri almak için birbirlerine girdi. Bazı kadınlar gelinlikleri çekiştirerek almaya çalışınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Duruma müdahale eden firma yetkilileri çareyi, gelinlikleri bir araca koyarak olay yerinden uzaklaşmakta buldu.

TÜZMEN'DEN MİLLETVEKİLLERİNE 'SUŞİ' ZİYAFETİ

AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, Anayasa görüşmelerinden bunalan milletvekillerine 'suşi' ziyafeti verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA