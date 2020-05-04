10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERMENİ VE AZERİ KADIN TEMSİLCİLERİ BULUŞTU

Birleşmiş Milletlerin 'sorunlu bölgelerde kadınların diyaloga katılmasını sağlama' kararının 10.yıl dönümü sebebiyle Brüksel'de "Barış kadınlardan geçer: Bir Ermeni ve Azeri kadın konuşma cesareti gösteriyor" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde Azeri Türk Kadınlar Birliği Başkanı Tenzile Rüstemhanlı ve Savaşta Kaybolan Ermeni Yakınları Konseyi Başkanı Rima Arakelyan bir araya geldi. Panelde aynı zamanda Azerbaycan'ın Brüksel Büyükelçisi Emin Eyübov ve Ermenistan'ın Brüksel Büyükelçisi Avet Adonts de konuşmacı olarak hazır bulundu.

BİLGE KÖYÜ KATLİAMI ANILDI

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde meydana gelen, 7'si çocuk 44 kişinin ölümüne neden olan katliamın birinci yılı üç dilde okunan mevlüt ve dualarla anıldı. Komşu il ve ilçeler ile civar köylerden yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı anma programı mezarlık ziyareti ile başladı.

Köy meydanında toplanan kalabalığa Mardin Müftlüğünde görevli 20 imam önce üç dilde mevlit okudu sonra ise hep birlikte ölüler için dualar okundu.

BALAT'TA TARİHİ BİNA ALEV ALEV YANDI

İstanbul Balat'ta kullanılmayan 4 katlı tarihi bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Sokakların dar olması sebebiyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, vatandaşlar söndürme çalışmalarını korkulu gözlerle izledi.

İtfaiyenin çalışmaları sürerken, yan binalarda oturan vatandaşların eşyalarını kurtarmaya çalıştıkları görüldü. Yangın uzun süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınabildi.

SİVAS'TA TRAFİK HAFTASI KUTLAMALARI

Sivas'ta Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

4 Eylül Kongre Binası önünde düzenlenen programda Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın trafik ekipleri stantlar kurarak vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Stantların gezilmesinin ardından kaza yapmış bir araçta yaralı olarak bulunan vatandaşı kurtarma tatbikatı yapıldı. İtfaiye ekipleri aracın kapılarını keserek yaralı vatandaşı araç içerisinden başarılı bir şekilde çıkartarak ambulansa bindirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA