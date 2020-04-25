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Antalya, Türkiye, Güncel, Haber

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

25.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:42
10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

DENİZE BAKARKEN 25 METREDEN DÜŞTÜ

Türkiye Değişim Hareketi lideri Mustafa Sarıgül, Balıkesir temasları sırasında ilk seçimde iktidar olacaklarını söyledi.

SARIGÜL: İLK SEÇİMDE İKTİDARIZ

Antalya'da falezlerden denizi izleyen bir şahıs, dengesini kaybederek 25 metreden kayalıklara düştü.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri kazazedeyi kurtardıktan sonra hastaneye kaldırdı.

KADIKÖY'DE ÇERNOBİL KARŞITI EYLEM

İstanbul Kadıköy'de bir araya gelen binlerce kişi, Çernobil'in 24. yıldönümünde eylem yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı eylemde, "Çernobil'i unutma" sloganları atıldı.

500 ÇOCUK REKOR İÇİN KEMAN ÇALDI

Antalya'da daha önce hiç keman çalmamış 3-12 yaş arası 500 çocuk Rekorlar Kitabı'na girmek için sahneye çıktı. Çocukların konseri davetliler tarafından da ilgiyle izlendi.

1,5 METRELİK EKMEĞİ BAGAJDA GÖTÜRDÜ

Sivas'ta bir fırında üretilen 1 buçuk metre boyundaki ekmek vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

2,5 kiloluk ekmeği satın alan vatandaş, taksinin bagajına koyarak götürdü.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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