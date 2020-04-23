10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, MAKAMINI MİNİK KONUĞUNA DEVRETTİ

Başbakan Erdoğan 23 Nisan münasebetiyle makamını minik konuğuna devretti.

Minik Başbakan, Milli Eğitim Bakanına sınavların kaldırılması talimatı verdi.

MECLİS'TE 23 NİSAN RESEPSİYONU

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 90. yıldönümü dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda bir resepsiyon verdi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, yüksek yargı organlarının temsilcileri, milletvekilleri, büyükelçiler ve bürokratlar katıldı. MHP, kalabalık bir kadroyla resepsiyona gelirken, CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay ve CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek de resepsiyon için tören salonuna geldi. Komutanlar ise Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmadı.

GENÇLERDEN İLGİNÇ FARKINDALIK ÇALIŞMASI

MEYDANDA 10 DAKİKA KİTAP OKUDULAR

23 Nisan Dünya Kitap Günü nedeniyle Türkiye'de kitap okuma alışkanlığının azlığı ve vatandaşları kitap okumaya teşvik amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ve kitap okumaya dikkat çeken pankart açan Alperen Ocakları üyeleri, daha sonra yanlarında getirdikleri kitapları temsili olarak 10 dakika okudu. Samsun'un en işlek noktasında gerçekleştirilen etkinliği vatandaşlar ilgiyle izledi. Müzik dinletisinin de gerçekleştirildiği etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları da verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA