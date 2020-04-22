10 yıl önce bugün neler oldu ?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haberler
Cumhurbaşkanı, Saraybosna, Türkiye, Ankara, Güncel

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

22.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:33
10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BOSNA-HERSEK CUMHURBAŞKANI İSTANBUL'DA

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Haris Slajdzic, Türkiye'nin düzenlediği, Bosna-Hersek ve Sırbistan arasında yapılacak üçlü zirveye katılmak için Türkiye'ye geldi.

Slajdzic'i Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Ulutaş karşıladı. Bir süre konukevinde dinlenen Slajdzic, daha sonra kalacağı otele hareket etti.

Türkiye, Sırbistan, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanları cumartesi günü İstanbul'da üçlü bir zirve gerçekleştirecek. Zirvede, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Haris Slajdzic ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic bir araya gelecek. İki cumhurbaşkanı Bosna Savaşı'nın ardından ilk kez Bosna sürecini konuşmak üzere bir araya gelecek.

BİR 23 NİSAN GELENEĞİ: MAKAM TESLİMİ

EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU, EMİRLER YAĞDIRDI!

Türkiye genelinde yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı; makamlara öğrenciler oturdu. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne de Ahmet Sapmaz İlköğretim Okulu 8. Sınıf öğrencisi İpek İdaye oturdu. İdaye, Adana Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez'e sorular sordu. Kesmez, öğrencilerin sorularını yanıtlarken onlara emniyet teşkilatı hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Kesmez'in koltuğuna oturan 8. sınıf öğrencisi İpek, telefonla ilgili birimlere talimatlar verdi.

Kesmez, ziyaretin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

BEYTÜŞŞEBAPLI ÖĞRENCİLER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen "Geziyorum-Öğreniyorum" adlı projenin üçüncü ayağı olan Ankara gezisi için 46 öğrenci yola çıktı.

3 rehber öğretmeni ile 5 gün için yola çıkan öğrenciler, Ankara'da Anıtkabir başta olmak üzere Çankaya Köşkü'nü, TBMM'yi, Müzeleri, Ankara Kalesini ve değişik yerleri ziyaret etme imkanı bulacak.

Öğrenci grubu 23 Nisan günü Ankara 19 Mayıs Stadyumunda yapılacak 23 Nisan Etkinliklerine katılacak.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek Haberler
Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı Haberler
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar Haberler
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı Haberler
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'de korkutan 'böcek istilası' görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Engin Özkoç Faik Öztrak Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fettah Can Halil Sezai Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hikmet Karaman Anderson Talisca
Daha Fazla Mart Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 10:46:39. #1.15#
title