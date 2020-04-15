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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

15.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:12
10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAŞBAKAN ERDOĞAN, ATAMBAYEV'İ KABUL ETTİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da resmi temaslarda bulunan Kırgızistan Geçici Hükümetinin Ekonomiden Sorumlu Başbakan Birinci Yardımcısı Almazbek Atambayev'i Başbakanlık Resmi Konutu'nda kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeye Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakan Fidan da katıldı.

YOLCULAR, YANARDAĞ ENGELİNE TAKILDI

İzlanda'daki volkanik yanardağın yeniden hareketlilik göstermesi nedeniyle İngiltere, İrlanda, Norveç, İzlanda ve İskoçya hava sahalarını trafiğe kapatmıştı. Hava trafiğindeki aksamalar nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalan yolcular, geçici olarak çevredeki otellere yerleştirildi. Hava trafiğindeki aksamalar nedeniyle havalimanında uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

OSMANCIK'TA 13 KİŞİYE FİDAN DİKME CEZASI

Çorum'un Osmancık ilçesinde işledikleri çeşitli suçlardan yargılanan 4'ü kadın 13 kişiye fidan dikme cezası verildi.

Osmancık Orman İşletme Şefliği'nde toplanan mahkumlar görevli orman muhafaza memurları tarafından dikim işlemi konusunda bilgilendirildikten sonra cezaların infazı böyle gerçekleşti.

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI İSTANBUL'DA BAŞLADI

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Dünya Ralli Şampiyonası'nın temsili startı, Sultanahmet Meydanı'nda verildi.

2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti unvanını taşıyan İstanbul, Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC - Rally of Turkey) ev sahipliği yapan 13 dünya kentinden biri oldu. Şampiyonanın, açılış konuşmasını Devlet Bakanı ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Koordinasyon Kurulu Başkanı Hayati Yazıcı yaptı.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra vatandaşlar start anına büyük ilgi gösterdiler. Pilotlara ve araçlara hayranlıkla bakan vatanşlar dans gösterilerini de merakla izlediler.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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