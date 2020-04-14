10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, AMERİKA DÖNÜŞÜ BASIN AÇIKLAMASI

Başbakan Erdoğan, Amerika dönüşü Esenboğa'da basın toplantısı düzenledi.

ÇORUH NEHRİ'NDE BİR GARİP OTOMOBİL

Artvin'in Yusufeli ilçesine 13 kilometre kala Çoruh Nehri'nde bir otomobil gören vatandaşlar jandarma ekiplerine bilgi verdi. Nehir içerisinde sadece tekerlekleri gözüken otomobili nehirden çıkarmak için Artvin Sivil Savunma İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye çağrıldı.

Vinç yardımı ile yapılan 5-6 saatlik çalışma sonucunda otomobil nehirden çıkartıldı. Aracın kime olduğu tespit edilemezken nehir boyunca yapılan araştırmalarda herhangi bir cesede de rastlanılmadı.

OSMANLI ESERİ 2,1 MİLYON POUND'A SATILDI

İslam dünyasının birbirinden özel eserlerinin dünyanın en saygın müzayede merkezlerinden biri olan Sotheby'S in müzayedesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı türlerden oluşan eşsiz eserleri büyük ilgi gördü. Çin'den İspanya'ya uzanan ve büyük bir coğrafyanın eserlerinden oluşan müzayedede antik el yazmaları, seramik, metal işleri, savaş aletleri, tekstil ürünleri ve resimler yer aldı. En büyük ilgi ise yakut ve fildişi taşlarla süslenmiş erken 16. yüzyıla ait kutu setine gösterildi. Eşsiz kutu 2 milyon 100 bin Pound ile İslam eserleri arasındaki en büyük satışı gerçekleştirdi.

FIFA DÜNYA KUPASI İSTANBUL'DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

"FIFA Dünya Kupası Turu" için İstanbul'a getirilen dünya kupası düzenlenen geceyle görücüye çıktı.

Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen geceye FIFA İcra Komitesi üyesi ve UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ve Sarı-kırmızılı oyuncular da katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA