10 yıl önce bugün neler oldu ?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Polonya, Bursa, Güncel

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:06
10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAŞBAKAN ERDOĞAN, POLİS RESEPSİYONUNA KATILDI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 165. Kuruluş Yılıdönümü nedeniyle düzenlenen polis resepsiyonuna katıldı.

Başbakan Erdoğan, üzerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün logosu ile "Halk için emniyet, adalet için hizmet" sloganı ve "165. yılında İstanbul polisi", "Artık suç değil sevgi işleyin" yazılarının bulunduğu 6 katlı pastayı beraberindekilerle kesti.

Erdoğan İstanbul polisinin ve polis teşkilatının 165. yılında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

PUTİN, UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ ALANI ZİYARET ETTİ Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski (LEH KACİNZSKİ) ve diğer 96 kişiyi taşıyan ve düşen uçağın enkazının bulunduğu bölgeyi ziyaret etti.

Polonya Cumhurbaşkanı ve eşi, Polonya genelkurmay başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri taşıyan uçak sabah saatlerinde inişe geçtiği sırada düşmüştü.

BURSA'DA FETİH YÜRÜYÜŞÜ COŞKUSU

Bursa'nın fethinin 684. yıldönümünde Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Osman Gazi'yi Anma ve Fetih Şenlikleri" kapsamında fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bursa'da bu yıl 6'ncisi düzenlenen "Osman Gazi'yi Anma ve Fetih Şenlikleri" çerçevesinde yapılan 'Fetih Yürüyüşü' büyük ilgi gördü. Mehter takımı ve kılıç kalkan ekiplerinin geçişini keyifle izleyen vatandaşlar, yürüyüşe katılarak coşkuya ortak oldu.

Etkinliğe Bosna Hersek, Kıbrıs, Kosova ve Makedonya'dan gelen kardeş belediye başkanları da katıldı.

KIRMIZI KART GÖRDÜ, KADIN HAKEME SALDIRDI

Salihlispor ile Kula Ülküspor arasındaki amatör maçta kırmızı kart gören Kula Ülküsporlu futbolcu, kadın yan hakeme saldırdı. Bu esnada saha içerisinde bulunan polisin araya girmesiyle olay yatıştırıldı. Olayların uzaması üzerine sahaya takviye ekip sevk edildi.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

10 yıl önce bugün neler oldu ?
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haberler
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda!
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda!
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler geliyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler geliyor
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat...
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahsı tanımıyoruz
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahsı tanımıyoruz
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
İmamoğlu'nu 'Seni paramparça edeceğim' diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Kim Kardashian Cüneyt Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma İngiltere
Şu an buradasınız: 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 10:34:40. #1.15#
title