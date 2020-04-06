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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

06.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:02

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN FRANSA'YA GİTTİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin davetlisi olarak akşam saatlerinde Fransa'ya gitti.

Bosna Hersek'teki temaslarının ardından Fransa'ya giden Başbakan Erdoğan, başkent Paris'te konaklayacağı otele geçti. Otelde kısa süre kalan Erdoğan, daha sonra Versaille Sarayı'nda sergilenecek 'Müsenna' isimli oyunu izlemek üzere otelden ayrıldı. Programın ardından Erdoğan, yemekli resepsiyona katıldı.

YAĞAN DOLU HER YERİ BEYAZA BÜRÜDÜ

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaklaşık 1 saat süren dolu yağışı etrafın beyaz bir örtüyle kaplanmasına sebep olurken, buğday tarlaları ile meyvelerde de büyük zarara sebep oldu. 1 saat boyunca bilye büyüklüğünde yağan dolu, ilçe merkezi ile çoğu köyde etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar böyle bir hadise ile ilk kez karşılaştıklarını ifade etti.

FİYATLARI PROTETO İÇİN TONLARCA SÜTÜ DÖKTÜLER

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çökelek köyünde süt üreticileri düşen süt fiyatlarını süt dökme eylemi ile protesto etti.

"Yem pahalı süt ucuz" diyen süt üreticileri ise, eylemlerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Köy meydanında toplanan üreticiler, ellerinde getirdikleri dolu süt güğümlerini köy meydanında dökerek eylemlerini sona erdirdi.

460 KİŞİ DÜŞÜK TANSİYONLA HASTANEYE BAŞVURDU Isparta'nın Keçiborlu İlçesinde dün akşam 460 kişi tansiyon düşüklüğü şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Keçiborlu Belediye Başkanı Turgut Soykan, Sağlık Grup Başkanlığı'nın kendilerini uyarması üzerine içme suyuna verdikleri klor oranını yükselttiklerini belirtti.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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10 yıl önce bugün neler oldu ?
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