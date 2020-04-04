10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, TRT'NİN ARAP KANALININ AÇILIŞINI YAPTI

Başbakan Erdoğan, TRT'nin Arap kanalı El Türkiye'nin açılışını yaptı. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde düzenlenen törene Erdoğan'ın yanı sıra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Katar Veliaht Prensi Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thami de katıldı.

3 KATLI BİNADA YANGIN

İstanbul Esenler'de çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydildi.. Yükselen dumanlar nedeniyle 3. katta mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

MAHALLELİ DOLUM TESİSLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin Dereköy beldesinde mahallelerine akaryakıt dolum tesisi yapılacağını öğrenen mahalleli, tesisin tarım, hayvancılık ve deniz balıkçılığına zarar vereceğini ileri sürerek protesto gösteri düzenledi. Ellerinde " Köyümüz satılık değil", "Burayı çocuklara mezar yapmayın" yazılı dövizler taşıyan mahalleli tepkilerini dile getirdi.

'BARIN KATLİAMI' PROTESTO EDİLDİ

Doğu Türkistan'da Çin tarafından gerçekleştirilen 'Barın Katliamı' 20 yılında protesto edildi. Çin Büyükelçiliği önünde toplanan ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayrakları bulunan bir grup "Doğu Türkistan'a özgürlük", "Hükümet uyama soydaşına sahip çık", "Katil Çin, Doğu Türkistan'dan defol" gibi sloganlar atarak tekbir getirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA