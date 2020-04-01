10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik. "KARDEŞİMİN İSTİFASINDAN HABERİM YOK" CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na Van temasları sırasında kardeşinin CHP'den neden istifa ettiği soruldu. ORG. BAŞBUĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU Van'da bir grup avukat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Kadir Özbek hakkında, adil yargılamayı etkileme' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. GÖKÇEK BÜYÜKELÇİLERLE FİDAN DİKTİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başkentteki Büyükelçilerle birlikte Küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla fidan dikti. CHP'Lİ BAYRAM MERAL GAZDAN ETKİLENDİ Tekel işçilerinin eylemi Ankara'da devam etti. CHP'li Bayram Meral de polisin elindeki spreyin düşerek patlaması sonucu gazdan etkilendi. HALK OYUNU GÖSTERİSİNDE PAPUÇ KAZASI Malatya'da 4. Tarım Fuarı'nın açılışında gösteri yapan halk oyunları ekibindeki gencin papucu çıktı. (İHA) Kaynak: İHA