10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ASKERİ MAHKEMEYE YENİ DÜZENLEME

Bakanlar kurulu toplantısı yapıldı. alınan kararları Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek açıkladı.

ERDOĞAN'DAN SÖZDE TASARI TEPKİSİ

Başbakan Erdoğan ulusa seslendi. Erdoğan sözde Ermeni Soykırımı tasarısını kabul eden ülkelere tepkiliydi.

BALYOZ'DA 8 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Balyoz soruşturması kapsamında salıverilen 8 kişi cezaevinden tahliye edildi

OKULDA MAHSUR KALAN ÖĞRENCİ KURTARILDI

Muğla'nın bodrum ilçesinde bir öğrenci okulun alt katında mahsur kaldı. Öğrencinin imdat çağrısını okulun içindeki öğretmenler değil, mahalleli fark ederek yardımına koştu.

KİBARİYE VE SOYMAN UMREDEN DÖNDÜ

Safiye Soyman ve Kibariye umre ziyareti yaptı. Soyman ve Kibariye ziyaretin çok güzel geçtiğini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA