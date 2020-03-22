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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

22.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:27
10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ADLİYEDE SICAK ANLAR: 3 YARALI

Gaziantep adliyesinde yangın merdivenlerini kullanarak silahıyla içeri giren şahıs kafeteryada karşılaştığı hasımlarına ateş açtı. Olayda üç kişi yaralandı.

CLİNTON: İSRAİL İNŞAATLARI BARIŞA ENGEL

Washington'a 3 günlük resmi ziyaret düzenleyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Clinton, İsrail'in Filistin'deki inşaatlarının barışa engel olduğunu söyledi.

ŞENTOP: CESUR DEĞİŞİKLİKLER İÇERİYOR

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şentop, Anayasa değişikliği paketinin, çok kapsamlı ve cesur değişiklikler içerdiğini ifade etti.

MÜZİSYENLER EMEKLİ OLMAK İSTİYOR

İzmir Roman Müzisyenler Derneği, müzisyenlerin sigortalı çalıştırılmaması sorununa dikkat çekmek için panel düzenledi. Panele katılanlar emekli olmak istediklerini söyledi.

HOROZ DÖVÜŞTÜRÜLEN DERNEĞE BASKIN

Erzurum'da polis, Horoz dövüşü yaptırarak bahis oynandığı belirlenen derneğe baskın yaptı. 30 polis memurunun katıldığı baskında horoz dövüşü yaptıran ve bahis oynayan 33 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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10 yıl önce bugün neler oldu ?

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