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Ümraniye, Türkiye, İsveç, Güncel

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

21.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:52
10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

MANGAL KEYFİ APARTMANI YAKTI

İstanbul Ümraniye'de çatıda mangal keyfi yangınla bitti. Tamamen söndürülmeyen malgal ateşinin yol açtığı alevler metrelerce yükseğe ulaştı.

İSVEÇ'TE ERMENİ TASARISINA PROTESTO

İsveç'te 3 bin Türk Ermeni tasarısının Meclis'ten geçmesini protesto etti. Gösteriye Azeri ve Irak Türkmenleri de destek verdi.

VEKİL EŞİNİN İÇİNDE OLDUĞU ARAÇ ÇALINDI

DYP Milletvekili Sedat Aloğlu'nun eşi Yasemin Aloğlu'nun içinde bulunduğu araç, Beykoz sahil yolunda 2 genç tarafından çalındı. Yasemin Aloğlu, ara sokakta yavaşlayan araçtan atlayarak kaçarken polis, gençleri 15 dakikalık bir takip sonrası çaldıkları araçla birlikte yakaladı.

TÜRKİYE'NİN İLK YAREN MÜZESİ AÇILDI

Anadolu Birliği Ahi ve Yaren Kültürünü Tanıtma, Yaşatma, Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri Pursaklar'da bir araya gelerek Türkiye'nin ilk Yaren Müzesini hizmete açtı.

PALANDÖKEN YENİDEN SEÇİLDİ

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanlığına Bendevi Palandöken yeniden seçildi

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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10 yıl önce bugün neler oldu ?

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