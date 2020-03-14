10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

CUMHURBAŞKANI GÜL KONGO'DA

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül resmi ziyarette bulunmak üzere Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti.

Karşılama sırasında yerel kıyafetli bir kız çocuğu Gül'e çiçek verdi.

DENİZ BAYKAL DEPREMZEDELERLE

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Okçular köyünde 6.0 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için açılan taziye çadırını ziyaret etti. Baykal depremzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

OBA HELİKOPTERİ ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yurtiçi seyahatleri sırasında kullandığı 'OBA' Helikopteri olumsuz hava şartları sebebiyle Ayaş ilçesine zorunlu iniş yaptı. Görüntü almak isteyen basın mensupları polis tarafından engellendi. 297195

İKİ ASIRLIK AĞAÇ DEVRİLDİ: 4 YARALI

Şanlıurfa'nın turistik mekanlarından Balıklıgöl'deki gövdeleri çürümeye yüz tutan İKİ asırlık çınar devrildi. 200 yıllık ağacın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk toplam 4 kişi yaralandı.

İSRAİL KUŞATMASINI PROTESTO ETTİLER

Gazze'de yüzlerce Filistinli ve ülkedeki yabancı aktivistler Beyt Hanun'a İsrail kuşatmasını protesto etti. Savaşta yaralanan, sakat kalan ve şehit düşenlerin ailelerinin ve çocuklarının da katıldığı yürüyüşte İsrail'i kınayan pankartlar ve bayraklar taşındı. İHA

Kaynak: İHA