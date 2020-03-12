10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
DENKTAŞ: AB 60 ANLAŞMASINI HATIRLASIN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Türkiye'nin, Rum kesimini tanıması ve limanları açması için baskı yapan Avrupa Birliği'ne 1960 anlaşmasını hatırlatarak cevap verebileceğini söyledi.
FARUK ÇELİK'TEN SÖZDE TASARIYA TEPKİ
Devlet Bakanı Faruk Çelik, İsveç Parlamentosu'nun sözde Ermeni soykırımını kabul etmesine tepki gösterdi.
KAREKOD OLMADAN İLAÇ SATIŞI YOK
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Ömer Dinçer Kayseri'de karekod olmadan ilaç satışı yapılamayacağını bildirdi.
TRABZONLU İŞADAMINDAN BODRUM'A CAMİ
Trabzonlu işadamı Yılmaz Erhal, Bodrum'a cami yaptırıyor.Torbalı mahallesinde inşa edilecek caminin temeli dualarla atıldı.
SAĞLIK BAKANINDAN İZMARİT TEPKİSİ
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum'ziyareti sırasında yerlere sigara izmariti atılmasına kızdı.
BAKAN VE VALİ PENALTI ATIŞI YAPTI
Çocukların sporuna eşlik eden Bakan Akdağ, Vali Sebahattin Öztürk'le da halı sahada penaltı atışı yaptı. İHA
Kaynak: İHA