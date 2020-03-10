10 yıl önce bugün neler oldu ?
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haber
Kemal Kılıçdaroğlu, Arap Birliği, Türkiye, Güncel

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:16
10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İSRAİL İLE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ BAŞLAMADAN DURDURULDU

Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa,"israil tarafından alınan kararlar iptal edilmediği sürece israil ile doğrudan ve dolaylı görüşmeler başlamayacak" dedi.  

BALYOZ'DA 3 MUVAZZAF TUTUKLANDI

"Balyoz Darbe Planı" soruşturması kapsamında adliyeye götürülen 3 muvazzaf asker tutuklandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DEĞİŞİM SİNYALİ

CHP Grup başkanvekili kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'ndeki temasları sırasında konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'de yeni yönetim sinyalini 10 yıl önce verdi.

SICAK BİR YAZ BEKLİYORUZ

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, Mart sonu itibariyle sıcaklıkların ülke genelinde ortalamanın bir derece üstünde seyredeceğini belirterek yazın sıcak geçeceğini kaydetti.

KADIN ÇİFTÇİLER KIYASIYA YARIŞTI

Bursa'da 14 ilçeden 28 kadın çiftçinin katıldığı 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' bilgi yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Kıran kırana geçen müsabakada İnegöl'ün Şehitler köyünden kadınlar birinci oldu.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti Haber
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Haber
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Can Yaman Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Ünal Karaman Rıza Çalımbay İsmail Kartal Hikmet Karaman
Daha Fazla İran İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 10:40:21. #1.15#