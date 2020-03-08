10 yıl önce bugün neler oldu ?
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Kovancılar, Malatya, Türkiye, Deprem, Güncel

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

08.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:58
10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ELAZIĞ'DA DEPREM: 51 KİŞİ ÖLDÜ

Elazığ 6 büyüklüğündeki depremle sallandı. En büyük yıkım Kovancılar'da yaşandı.

SOL GRUPLAR DEPREME ALDIRMADI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Malatya'da bir yürüyüş yapan sol gruplar, Elazığ'daki deprem afetine aldırış etmeden meydanda davul çaldırıp, halay çekti.

FETHİYE'DE RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ

Fethiye'de sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar sebebiyle bir çam ağacı restoranın üzerine devrildi.

ÖĞRENCİLERDEN HAYAT PENCERESİ

Tekirdağ'da iki öğrenci, doğal afetlere karşı hayat kurtaran bir proje gerçekleştirdi. 'Hayat Pencerem' adlı proje deprem ve yangınlarda can kurtarma özelliğine sahip.

ÇANAKKALE'DE YARIKLAR KORKUTTU

Çanakkale'nin Çan ilçesine 25 kilometre mesafede bulunan Çamköy'de fay hattı yakınlarındaki tarlalarda oluşan metrelerce uzunluğundaki dev yarıklar köylüleri korkuttu.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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10 yıl önce bugün neler oldu ?

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