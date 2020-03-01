10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

01.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:21
10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

SİNTİA KASIRGASI 'YI VURDU: 51 ÖLÜ

Sintia kasırgası Batı Avrupa'da etkili oldu. Kasırgadan en çok etkilenen Fransa'da 51 kişi öldü. Ülkede bir milyon ev elektriksiz kaldı.

AB 'A BASKIYI ARTIRDI

Avrupa Birliği, borç krizindeki 'a baskıyı artırarak, krizle mücadele ve bütçe hedeflerini yakalama için yeni ek önlemlerin alınmasını istedi.

TARİŞ ÇİĞLİ İPLİK FABRİKASI KAPANDI

Tariş Çiğli İplik fabrikası kapanma kararı aldı.

GÖLET TAŞINCA YOLDA MAHSUR KALDILAR

Gaziantep'te, Alleben Göleti'nin taşarak kapanması sebep olduğu yoldan araçlarıyla geçmek isteyen 2 arkadaş suda mahsur kaldı.

TARKAN UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINDI

Şarkıcı Tarkan uyuşturucu kullandığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Tarkan savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA


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: 10 yıl önce bugün neler oldu ?
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