: 10 yıl önce bugün neler oldu ?

25.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:16

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

MEVLİD KANDİLİ İDRAK EDİLDİ

Mevlid Kandili İslam alemi tarafından idrak edildi. Peygamber Efendimizin doğumu münasebetiyle eller semaya açıldı.

TÜSİAD HEYETİ MHP'Yİ ZİYARET ETTİ

TÜSİAD heyeti MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner demokratikleşme paketinin seçimden önce çıkarılması gerektiğini söyledi.

SAHTE ŞEYH KALKANCI HAKİM KARŞISINDA

Kamuoyunda "sahte şeyh" olarak bilinen ali kalkancı, 'uyuşturucu imal etmek' ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlarından yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

ZABITA VE PAZARCILAR BİRBİRİNE GİRDİ

Ankara'da zabıta ekipleri ve sosyete pazarı esnafı birbirine girdi . tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada, cansız mankenler havada uçuştu.

HAMAMDA TERLETEN KONGRE

İzmir Hamamcılar ve Banyocular Odası, kongresini hamamda gerçekleştirdi. Oda üyeleri önce oy kullandı, sonra da göbek taşına yattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu