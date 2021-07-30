10 yıl önce bakkal dükkanı, dün de evi yandı

10 yıl önce bakkal dükkanı, dün de evi yandı Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını devam ediyor Evi yanan Fatma teyze gözyaşlarıyla yardım istedi Adana'nın Kozan ilçesinde 3. gününde devam eden orman yangınında evi yanan Fatma Okutan'ın 10 yıl önce de bakkal dükkanının yandığı ortaya çıktı.

10 yıl önce bakkal dükkanı, dün de evi yandı

Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını devam ediyor

Evi yanan Fatma teyze gözyaşlarıyla yardım istedi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 3. gününde devam eden orman yangınında evi yanan Fatma Okutan'ın 10 yıl önce de bakkal dükkanının yandığı ortaya çıktı. Yaşlı kadın gözyaşlarıyla yardım istedi.

Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekizi Mahallesi'ndeki orman yangını devam ediyor. Dün yangında evi yanan Fatma Okutan bugün evinin önüne gelip gözyaşlarına boğuldu.

"Süt sağacak çanağım bile kalmadı"

Bütün eşyaları yanan 5 çocuk annesi kadın, 10 yıl önce de bakkal dükkanının yandığını hatırlatarak, "Dün canımızı zor kurtardık. Bakkalım da 10 sene önce yandı. Evimin tez yapılmasını istiyorum. Başka evim de yok. Tek bu evim var. Buğdayımdan hayvanlarımın yemine kadar her şeyim yandı. Dolabım, televizyonum yandı. Sadece üzerimdeki kıyafetlerim kaldı. Dün kaçtık yangından. Süt sağacak çanağım bile kalmadı" diye konuştu.

Fatma Okutan'ın akrabası Ümmügülsüm Okutan ise yangına kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirterek, "Kocası öldükten sonra Fatma'nın evini düzene soktuk ama dün hepsi gitti. Bir an önce evinin yapılmasını istiyoruz. Biz başka bir şehre falan gidemeyiz. Burada doğduk, büyüdük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici