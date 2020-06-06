10 yıl muhtarlık yaptı 4 bin 500 dilekçe verdi 10 yıl muhtarlık yaptı 4 bin 500 dilekçe verdi Eski muhtar dilekçelirini ve hizmetlerinin yer aldığı gazete kupürlerini torunları için saklıyor Kahramanmaraş'ta 10 yıl muhtarlık yapan 62 yaşındaki Erol Tanış, bugüne kadar 4 bin 500 adet dilekçe vererek aralarında 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin...

10 yıl muhtarlık yaptı 4 bin 500 dilekçe verdi

Eski muhtar dilekçelirini ve hizmetlerinin yer aldığı gazete kupürlerini torunları için saklıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 10 yıl muhtarlık yapan 62 yaşındaki Erol Tanış, bugüne kadar 4 bin 500 adet dilekçe vererek aralarında 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin de bulunduğu birçok hizmetin yapılmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Dulkadiroğu ilçesi Gazipaşa Mahalle muhtarlığı yapan Tanış, 2009 yılında mahallesine muhtar seçildi. Mahallesinde eksik gördüğü ve yapılmasını istediği hizmetler için dilekçe vermeye başlayan Erol Tanış, çeşitli kurum ve kuruluşlara görevi süresince 4 bin 500 dilekçe verdi. Dilekçe örneklerini ve yaptığı hizmetlerin yer aldığı gazete kupürlerini saklayan Tanış, 2009-2019 yılları arasında yaptığı muhtarlık görevi sırasında kente ve mahalleye yapılmasını istediği hizmetler için büyük mücadele verdiğini ifade etti. Tanış, "Yaptığım muhtarlık dönemimde gazete kupürlerini ve yapılması gerektiği düşündüğüm hizmetlerle ilgili dilekçelerim mevcut. Yapılması gereken çalışmalarla ilgili 10 yılda yaklaşık 4 bin 500 adet dilekçe verdim. İdarecilerin de desteğiyle başlıca Kahramanmaraş ve mahalleme büyük eserler kazanmaya vesile olduk. Örneğin diş hastanesi ve 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin yapılmasına katkıda bulundum" dedi.

Kenti ve mahallesine yapılması gereken hizmetlerle ilgili biriktirdiği dilekçe ve gazete kupürlerini torunlarına bırakacağını söyleyen Tanış, "Amacım, bizden sonra kimse kalmayacak ve bu eserler kalacak. Ben bundan sonraki yaşantımda da sınır tanımayarak hizmetlerime devam edeceğim. Görev yaparken bir ayağım dışarıdaydı ve bana büyük destekler verdi. Şimdi, 'bir muhtarın anısı' olarak makale türünde kitap yazıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA