10 yıl muhtarlık yaptı 4 bin 500 dilekçe verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

10 yıl muhtarlık yaptı 4 bin 500 dilekçe verdi

10 yıl muhtarlık yaptı 4 bin 500 dilekçe verdi Eski muhtar dilekçelirini ve hizmetlerinin yer aldığı gazete kupürlerini torunları için saklıyor Kahramanmaraş'ta 10 yıl muhtarlık yapan 62 yaşındaki Erol Tanış, bugüne kadar 4 bin 500 adet dilekçe vererek aralarında 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin...

06.06.2020 01:04 | Son Güncelleme: 06.06.2020 01:08

10 yıl muhtarlık yaptı 4 bin 500 dilekçe verdi

Eski muhtar dilekçelirini ve hizmetlerinin yer aldığı gazete kupürlerini torunları için saklıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 10 yıl muhtarlık yapan 62 yaşındaki Erol Tanış, bugüne kadar 4 bin 500 adet dilekçe vererek aralarında 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin de bulunduğu birçok hizmetin yapılmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Dulkadiroğu ilçesi Gazipaşa Mahalle muhtarlığı yapan Tanış, 2009 yılında mahallesine muhtar seçildi. Mahallesinde eksik gördüğü ve yapılmasını istediği hizmetler için dilekçe vermeye başlayan Erol Tanış, çeşitli kurum ve kuruluşlara görevi süresince 4 bin 500 dilekçe verdi. Dilekçe örneklerini ve yaptığı hizmetlerin yer aldığı gazete kupürlerini saklayan Tanış, 2009-2019 yılları arasında yaptığı muhtarlık görevi sırasında kente ve mahalleye yapılmasını istediği hizmetler için büyük mücadele verdiğini ifade etti. Tanış, "Yaptığım muhtarlık dönemimde gazete kupürlerini ve yapılması gerektiği düşündüğüm hizmetlerle ilgili dilekçelerim mevcut. Yapılması gereken çalışmalarla ilgili 10 yılda yaklaşık 4 bin 500 adet dilekçe verdim. İdarecilerin de desteğiyle başlıca Kahramanmaraş ve mahalleme büyük eserler kazanmaya vesile olduk. Örneğin diş hastanesi ve 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin yapılmasına katkıda bulundum" dedi.

Kenti ve mahallesine yapılması gereken hizmetlerle ilgili biriktirdiği dilekçe ve gazete kupürlerini torunlarına bırakacağını söyleyen Tanış, "Amacım, bizden sonra kimse kalmayacak ve bu eserler kalacak. Ben bundan sonraki yaşantımda da sınır tanımayarak hizmetlerime devam edeceğim. Görev yaparken bir ayağım dışarıdaydı ve bana büyük destekler verdi. Şimdi, 'bir muhtarın anısı' olarak makale türünde kitap yazıyorum" diye konuştu.

10 yıl muhtarlık yaptı 4 bin 500 dilekçe verdi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi Haber
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü Haber
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca 'kaçak' düğünler arttı
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca "kaçak" düğünler arttı
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Şeyma Subaşı Haldun Dormen Şahan Gökbakar Rafet El Roman
Spor İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: 10 yıl muhtarlık yaptı 4 bin 500 dilekçe verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 01:09:14. #1.15#
title