FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te yaşayan 75 yaşındaki Fatma Marakoğlu, yaklaşık 10 yıl mücadele ettiği göğüs kanserini yendi.

Hastalığa yakalandığı günden beri umudunu kaybetmeyen Fatma Marakoğlu, yıllarca gördüğü tedaviler sonucunda sağlığına kavuştu.

Marakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıllık mücadelenin ardından kanserden tamamen kurtulduğunu söyledi.

Teşhis konulduktan sonra uzun bir tedavi sürecine girdiğini anlatan Marakoğlu, "Kanserde erken teşhis çok önemli. Benimki birinci evredeydi. Tanı konulduktan sonra kemoterapi aldım. Sonrasında ışın ve hormon tedavileri başladı. Çok zorlandım. Özellikle kemoterapi beni çok yordu." dedi.

Marakoğlu, kanser teşhisi konulduğunda korkmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Umudumu hiç kaybetmedim. Bir günden bir güne kanserden öleceğimi aklıma getirmedim. Çok acı çektim. Kemoterapide çok zorlandım, yemek yiyemedim, ağzımda yaralar oldu. Allah'a sığındım, hiç tereddüt etmedim. Kanser hastalarına üzülmemelerini, morallerini bozmamalarını tavsiye ediyorum. Daima iyi olacaklarını düşünsünler. 'Kanserden öleceğiz' demeyin. Hastaları gördüğümde öyle söylüyorum. Ben bu yaşta atlatıyorsam gençler daha çabuk iyileşir."

Özel bir hastanede görev yapan medikal onkolog Prof. Dr. Alper Sevinç de Fatma Marakoğlu ile yollarının 10 yıl önce kendisine meme kanseri teşhisi konulduktan sonra kesiştiğini belirtti.

"Fatma Hanım survivor hastası"

Marakoğlu'nun yaşama sevinciyle kanser hastalarına umut olduğuna dikkati çeken Sevinç, "Hastamıza cerrahi tedavi yaptık. Arkasından kemoterapi tedavisi ve ışın tedavisi uyguladık. Bunlar tamamlandıktan sonra hastaya önce 5 yıl sürecek hormon ilacı planı yaptık. Daha sonra bu planımızı 5 yıldan 7 yıla çıkardık. En sonunda 10 yıllık bir tedavi sürecine girdik. Fatma Hanım 10 yıllık süreci tamamladı ve tüm tedavileri almış oldu. Bilimsel veriler ışığında tedavisini tamamladı. Söz verdiğimiz gibi tedaviyi 10 yıl sonra bitiriyoruz. Birlikte başladığımız bir tedaviyi birlikte bitirdik. Bu bana çok mutluluk verdi." diye konuştu.

Sevinç, bir kanser hastasının 5 yıllık tedavi sonunda hayatta olmasını "survivor" olarak değerlendirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aslında survivor kelimesinin anlamı hayatta, ayakta kalan demek. Kanser hastası için beşinci yılını tamamlamış ve hastalık şifayla sonuçlanmışsa biz bunlara survivor hastası diyoruz. Bu bir nevi hastaya yıldız takmak gibi bir şey oluyor. Beş yıldan fazla yaşadığını ve hastalığının da iyi durumda olduğunu gösteriyor. Tabii Fatma Hanım survivor hastası, yaşam mücadelesini tamamlamış bir hasta olarak karşımıza çıkıyor. Beş yılı tamamlamış ve üzerine bir beş yılı daha eklemiş, onuncu yılda tedavisi tamamlanmış bir hasta. Biz de ona destek oluyoruz. Şimdi tedavisini tamamlamış olarak yıllık takibini yapacağız. İnşallah hastalığı nüksetmeden, diğer hastalara da moral ve motivasyon kaynağı olarak güç verir."