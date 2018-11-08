10. Yıl Marşı'nı Yasaklayan Müdür, Belediye Başkanlığı İçin İstifa Etti

BOLU'da, 10. Yıl Marşı'nın okullarda okutulmasını yasaklamasıyla bir dönem gündeme gelen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinden belediye başkanı aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Cengiz için Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde okul müdürleri, öğretmenler ve Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinin oluşturduğu yoğun kalabalığın katılımıyla veda töreni düzenlendi.

Bolu'da 2016 yılından bu yana İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Yusuf Cengiz, memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Cengiz için Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde veda töreni düzenlendi. Törene okul müdürleri, öğretmenler ve Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinin oluşturduğu 100'den fazla kişi katıldı. Cengiz, yan yana dizilmiş olarak törene katılan eğitimci ve personellerin arasından geçerek kendisi için hazırlanan çiçeği aldı. Okunan dualarla uğurlanan Yusuf Cengiz, kendisini uğurlamak için törene katılan kalabalığın karşısında duygulandı.

10. YIL MARŞI'NI YASAKLADIĞI İÇİN PROTESTO EDİLMİŞTİ

Bu arada Yusuf Cengiz, 2016 yılının Mayıs ayında düzenlenen okul müdürleri toplantısında 'Artık 10. Yıl Marşı mı kaldı? 2023'de 100'ncü Yıl Marşı'nı yazacağız' diyerek okullarda teneffüs zili, karne töreni ve bazı etkinliklerde 10. Yıl Marşı'nın çalınmasının yasaklanması yönünde talimat vermişti. Yasak, kentte büyük tepkilere neden olmuş, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın da katılımıyla CHP'liler tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen protesto gösterilerine polis biber gazı sıkarak müdahale etmişti. Müdahale sırasında bir polisin sıktığı gaz Tanju Özcan'ın yüzüne gelirken, arbede sırasında ise 20 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Olayların büyümesiyle 21 Haziran 2016'da dönemin Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 24 CHP'li milletvekili ve partililer Bolu'ya gelerek Yusuf Cengiz'i protesto etmişti.

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