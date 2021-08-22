Son dakika: 10 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜYÜ TEMİZLİK GÖREVLİSİ KIYAFETLİ POLİS YAKALADI
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Son dakika: 10 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜYÜ TEMİZLİK GÖREVLİSİ KIYAFETLİ POLİS YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KAYSERİ'de polis, temizlik görevlisi kıyafeti giyerek, 'hırsızlık' suçundan 18 dosyası bulunan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi Kazım P.'yi (26), evinde yakaladı.

KAYSERİ'de polis, temizlik görevlisi kıyafeti giyerek, 'hırsızlık' suçundan 18 dosyası bulunan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi Kazım P.'yi (26), evinde yakaladı. Şüpheliyi temizlik görevlisi kıyafetiyle Adli Tabipliğe getiren polis, sağlık kontrolünün ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan 18 dosyası bulunan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi Kazım P.?nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda uzun süredir aranan şüphelinin Kocasinan ilçesi Kocasinan Mahallesindeki bir evde olduğu belirlendi. Evin önünde uzun süre nöbet tutan ve kapıyı çaldığında Kazım P.?yi bulamayan polis, temizlik görevlisi kıyafetiyle eve girmeyi denedi. Evleri temizlemek için geldiğini söyleyerek kapıyı çalan polis, firari şüpheliyi yakaladı. Polis üzerindeki temizlik görevlisi kıyafetiyle hükümlüyü Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Son dakika: 10 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜYÜ TEMİZLİK GÖREVLİSİ KIYAFETLİ POLİS YAKALADI
Son dakika: 10 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜYÜ TEMİZLİK GÖREVLİSİ KIYAFETLİ POLİS YAKALADI
Son dakika: 10 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜYÜ TEMİZLİK GÖREVLİSİ KIYAFETLİ POLİS YAKALADI
Son dakika: 10 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜYÜ TEMİZLİK GÖREVLİSİ KIYAFETLİ POLİS YAKALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika: 10 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜYÜ TEMİZLİK GÖREVLİSİ KIYAFETLİ POLİS YAKALADI - Haberler
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