10 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Haberler

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10 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ELAZIĞ'da hakkında 21 ayrı suçtan toplam 10 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı köyde jandarma ekiplerince yakalandı.

ELAZIĞ'da hakkında 21 ayrı suçtan toplam 10 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı köyde jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında 21 ayrı suçtan toplam 10 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün merkeze bağlı Kıraç köyünde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, Güncel, Haberler

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