10 yıl hapisle aranan hükümlü, babasının evinde yakalandı
Haberler » Güncel » 10 yıl hapisle aranan hükümlü, babasının evinde yakalandı - Haber

10 yıl hapisle aranan hükümlü, babasının evinde yakalandı

KAYSERİ'de kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan V.Ö., Pınarbaşı ilçesinde babasına ait evde yakalandı.

16.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:29
10 yıl hapisle aranan hükümlü, babasının evinde yakalandı

KAYSERİ'de kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan V.Ö., Pınarbaşı ilçesinde babasına ait evde yakalandı.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'tehdit', 'mala zarar verme', 'kasten adam yaralama' ve 'basit yaralama' suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan V.Ö.'nün babasına ait evde saklandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, eve düzenledikleri baskında V.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen V.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler