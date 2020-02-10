10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu
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10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

KOCAELİ'de 'Silahla yol kesmek suretiyle yağma' suçundan aranan T.M.C., polis ekipleri tarafından yakalandı.

10.02.2020 23:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:20
10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

'de 'Silahla yol kesmek suretiyle yağma' suçundan aranan T.M.C., ekipleri tarafından yakalandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Silahla yol kesmek suretiyle yağma' suçundan hakkında 10 yıl ağır hapis cezası bulunan T.M.C.'nin İzmit'te olduğunu belirledi. Yapılan takibin ardından T.M.C. yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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