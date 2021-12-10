10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs hastane randevusuna giderken yakalandı - Haberler
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10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs hastane randevusuna giderken yakalandı

10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs hastane randevusuna giderken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Gürpınar ilçesinde 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs hastane randevusuna giderken yakalandı.

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs hastane randevusuna giderken yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gürpınar ilçesinde ikamet eden A.A. isimli şahsın 'Uyuşturucu, Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu ve 2007 tarihinden bu yana firari olarak arandığından, 10 Aralık 2021 günü şahıs hakkında araştırma yapılarak, şüphelinin aynı gün Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinden randevu aldığının tespiti üzerine, hastaneye gidilerek şahıs hasta giriş kaydı yaptırdığı esnada gözaltına alınmış olup çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

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