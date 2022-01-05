10 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Urla ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı evde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahsın ilçede bir evde saklandığına yönelik bilgi edindi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün, şahsın saklandığı eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; firari İ.H.C., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Cenk Özen/İHA)

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