10 yıl hapis cezası olan şahıs kaçmaya çalışırken yakalandı
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10 yıl hapis cezası olan şahıs kaçmaya çalışırken yakalandı

18.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:31
10 yıl hapis cezası olan şahıs kaçmaya çalışırken yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yürütülen faaliyetler neticesinde, hakkında 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Yağma' suçundan 10 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. isimli şahısın yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi Köprülü Caddesi üzerinde bulunan adrese gidildi.

Polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan F.D., ara sokaklarda uzun süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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