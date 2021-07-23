10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs tedavi için gittiği hastanede yakalandı
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10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs tedavi için gittiği hastanede yakalandı

10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs tedavi için gittiği hastanede yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs tedavi için hastaneye gidince polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs tedavi için hastaneye gidince polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tunahan K., isimli şahıs bayramın ikinci günü rahatsızlanınca tedavi için kentteki özel bir hastaneye gitti. Şahsın hastanede olduğunu belirleyen polis daha sonra tedavisi tamamlanan Tunahan K.'yı hastanede gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından şahıs polis tarafından ceza evine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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