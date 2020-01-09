10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

09.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:08
10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

'in ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "jandarmanın dedektifi" olarak nitelendirilen (JASAT) tarafından "yağma" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekiplerce V.C'nin yakalandığı ifade edilen açıklamada, hükümlünün jandarmadaki işlemlerinin ardından Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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