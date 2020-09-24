10 yıl hapis, 2 milyon lira da para cezası bulunan sanık, siber polisine yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

10 yıl hapis, 2 milyon lira da para cezası bulunan sanık, siber polisine yakalandı

24.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:53
10 yıl hapis, 2 milyon lira da para cezası bulunan sanık, siber polisine yakalandı

Samsun'da 3 yıldır 12 ayrı suçtan aranıp hakkında 10 yıl 10 ay hapis, 1 milyon 926 bin 560 lira da para cezası bulunan bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da 3 yıldır 12 ayrı suçtan aranıp hakkında 10 yıl 10 ay hapis, 1 milyon 926 bin 560 lira da para cezası bulunan bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında, 'sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmesi gereken krediyi sağlamak amacıyla kurumların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, basit tehdit' suçlarından olmak üzere 12 ayrı yakalama kararı bulunan Y.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Y.E.'nin ayrıca hakkında toplam 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yaklaşık 1 milyon 926 bin 560 TL adli para cezasının bulunduğu ve 2017 yılından itibaren arandığı öğrenildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan Y.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Angela Merkel Meral Akşener Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Cimilli İbo Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Mbaye Diagne Josef De Souza Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Bursa Ankara Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 yıl hapis, 2 milyon lira da para cezası bulunan sanık, siber polisine yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 14:57:35. #1.15#
title