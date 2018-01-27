10 yıl çalıştığı tatlıcıdan eşiyle birlikte 21 bin liralık fıstığı böyle çaldı

Adana'da karı-koca tatlıcıdan 7 torba içinde 21 bin liralık Antep fıstığı çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi

İş yeri sahibi Mukrima Altınok:

"Bunların çaldığını kanıtladığımız fıstık 21 bin lira ama benim 800 bin lira zararım var"

ADANA - Adana'da bir şahıs, eşiyle bir olup çalıştığı tatlıcıdan 7 torba içinde 21 bin liralık Antep fıstığı çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mukrima Altınok'un sahibi olduğu tatlıcıdan sürekli kilosu 120 liradan olan Antep fıstığı çalınmaya başladı. Bir türlü buna mani olamayan Altınok son 15 günlük güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan bu incelemede daha önce 10 yıl boyunca tatlı ustası olarak Çalışan Ali B.'nin eşi İraz B. ile birlikte 24 Ocak günü sabah saat 05.00 sıralarında kamyonet ile tatlıcının depo kısmına gelip park ettiğini, daha sonrada içeri girip güvenlik kamerasının açısını değiştirerek 25 kiloluk 21 bin lira değerindeki 7 Antep fıstığı torbalarını çaldığını belirledi. Bunun üzerine Altınok polise başvurdu. Polis hemen güvenlik kamera görüntülerini inceleyip zanlı karı kocayı yakaladı. Zanlı koca fıstık çalmadığını tatlıcıda uzun süre çalıştığını bir süre öncede tarım işiyle uğraşmaya başladığı için işten ayrıldığını kendisinin boş torba aldığını fıstık dolu torbaları almadığını söyledi. Eşi de hırsızlık yapmadıklarını ileri sürdü. Zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ali B, tutuklanırken İraz B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"10 yıl ekmeğimizi yedi"

Altınok, 10 yıl ekmeklerini yiyen birisinin bunu yaptığını belirterek, "Sabaha karşı eşiyle birlikte gelip kamera açısını değiştirip fıstıkları çalmışlar. Bizim daha öncede eşim hayattayken de fıstıklarımız çalınıyordu. Biz bunların çaldığı 7 torbayı kanıtladık bunun bize zararı 21 bin lira. Bu zamana kadar bizim 800 bin liralık fıstığımız çalındı. Ben zararımızın karşılanmasını istiyorum" dedi.