10 Yıl Bunun İçin Uğraştılar: Dedem Almanya'dan Getirdi, Babamla Ben Türkiye'de Topladık!

SİVAS'ta yaşayan Cihan Çiftçi (25), basası Hüseyin Çiftçi'nin (47) 10 yıl önce neredeyse hurda halde satın aldığı 1969 model otomobili, 10 yılda 50 bin TL harcayarak yeni bir görünüme kavuşturdu. Çiftçi, otomobili orijinaline uygun modifiye edebilmek için tam 10 yıl parça topladı. Topladığı parçalar ve onarım için 50 bin TL harcadı ancak sonunda babasının hayalini gerçekleştirmeyi başardı. Çiftçi ailesi, son derece zahmetli ve masraflı uğraşının sonucunda ortaya çıkan otomobile ise gözleri gibi bakıyor. Arabayı garajda saklayan aile, kış aylarında asla araçla trafiğe çıkmıyor. Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda bile aracı kullanmıyor.

İSTEYEN ÇOK OLDU AMA SATMADIK

Parçaları bulunmadığı için toplamanın çok zor olduğunu söyleyen Cihan Çitçi, "Bu araba babamın en büyük tutkusuydu. Orijinal parçaları toplamamız tam 10 yıl sürdü. Parçaları üretilmediği için toplamamız çok zor oldu. Türkiye'nin bir çok yerini parçalar için gezdik. Dedemin de büyük katkısı oldu. Dedem Almanya'dan parçalar getirdi. Parçaları birleştirdik ve sonunda bu hale geldi. Otomobili garajımızda özenle koruyoruz. İsteyen olsa da kimseye vermiyoruz. Kim gelirse gelsin aracımızı vermiyoruz. Sadece ben ve babam arabayı sürüyoruz. Daha önce satın almak isteyen çok oldu ama satmadık" dedi.