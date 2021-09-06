10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kayseri'de 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Osman Kavuncu Mahallesi'nde üzerinde kimliği olmayan kişiyi gözaltına aldı.

Sorgulamada E.A. (37) olduğu belirlenen kişinin, hırsızlıktan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

E.A, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.

10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

21-27 Ağustos'ta Kovid-19 vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve...
21-27 Ağustos'ta Kovid-19 vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Mesut Akusta Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Marcao Max Meyer Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 16:36:41. #1.16#

title