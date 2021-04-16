10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun'da hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

Samsun'da hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Büyüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçlardan toplam 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.A.(54), JASAT ekipleri ve Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.A. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı