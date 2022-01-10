10 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika
HALKLARIN Demokratik Partisi'nden (HDP) 7, Demokratik Bölgeler Partisi'nden (DBP) 1, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1 milletvekili hakkındaki toplam 10 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na ulaştı.
HALKLARIN Demokratik Partisi'nden (HDP) 7, Demokratik Bölgeler Partisi'nden (DBP) 1, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1 milletvekili hakkındaki toplam 10 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na ulaştı.
HDP'den Van Milletvekilleri Murat Sarısaç'a ait 2, Muazzez Orhan Işık, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Diyarbakır Milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Mardin Milletvekili Ebrü Günay'a ait 1'er, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e ait 1'er dokunulmazlık dosyası TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri
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