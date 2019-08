10 yavru doğuran 'Nazlı'ya ziyaretçi ilgisi

17.08.2019 10:38

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde bulunan Kedi Villası'nda koruma altında bulunan 'Nazlı' isimli Van Kedisi tek seferde 10 yavru doğurdu. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, şimdiye kadar 10 yavru doğuran bir kedi olmadığını, bunun bir rekor olduğunu söyledi.

Birbirinden farklı göz rengine sahip olması ve beyaz tüyleriyle ünlenen Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları da etkiliyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri olan merkezdeki Van Kedi Villası'nda koruma altında tutulan kedilerin sayısı, yürütülen çalışmalar sayesinde sürekli artıyor. Oyun alanları, havuz, dinlenme odaları gibi imkanların bulunduğu merkezde koruma altında olan kedilerden Nazlı da 10 yavru dünyaya getirdi. Bugüne kadar en fazla yavru dünyaya getiren kedi olarak kayıtlara geçen 'Nazlı' yavrularıyla merkezde oluşturulan odaya alınarak özel bakım uygulanıp, sütünün yavrularına yetmesi için gıda takviyesi uygulanıyor.

Batman'dan Van'daki Kedi Villası'nı ziyarete gelen Sevde Aslan, "Burada 1 kedinin 10 yavru doğurduğunu duyduk. Yeğenlerimle onları görmeye geldik. Çok ilginç geldi bize. İlk defa böyle bir şey duyduk" dedi.

'KEDİLER NORMALDE 4 YAVRU DOĞURUYOR'

Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin 1992 yılında Van kedilerini korumak amacıyla kurulan bir merkez olduğunu belirterek, "Bu merkezde Van kedilerinin rahat edebileceği her türlü çalışma yürütülüyor. Dolayısıyla biz bir anadan en fazla yavru almanın çabası içindeyiz. Kediler normalde ortalama 4 yavru doğuruyor. Şimdiye kadar hiç 10 yavru doğuran olmamış. Daha doğrusu yaşayan 10 yavrulu bir anne hiç olmamıştı. 'Nazlı' adında bir annemiz 10 yavru doğurdu. Bu bizim için bir rekor ve bizi çok da mutlu eden bir olay oldu. Çünkü 3 anneden alabileceğimiz yavruları, bir anneden almış olduk. Keşke bütün annelerimiz 10'ar yavru doğursa biz de bunun neslini bir koruma altında, tehlike altında çıkartabilsek" dedi.

"Nazlı'nın doğurduğu yavru kedilere büyük özen gösterdiklerini ve zaman zaman başka annelerden de destek aldıklarını anlatan Prof. Dr. Kaya, "10 yavrusu olan annenin, 6 memesi var. Dolayısıyla 4 tanesi açıkta kalıyor. Bunlar aç kalabilir. Şu an Kedi Villamızda 250 civarında kedimiz var" diye konuştu.

KEDİLERE YÜZME EĞİTİMİ VERECEĞİZ

Van Kedileriyle ilgili her türlü araştırmanın yapıldığına dikkat çeken Kaya, "Sağlığı, ıslahı ve geliştirilmesi ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü araştırmayı yapıyoruz. Dolayısıyla bizim Van ekibi olarak, Van kedisinin turistik bir durumu olması söz konusudur. O görevimizi de yerine getirmeye çalışıyoruz. Ziyaretçi sayımız, günlük ortalama 500'ün altına düşmüyor. Bu rakam hafta sonları binin üzerine çıkıyor. Düzgün bir mekan tutma gibi bir zorunluluğumuz oldu. Onu da yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü hem araştırma, hem geliştirme, hem uygulama, hem de gelen insanların bu konuda duyarlılığını arttırmak için her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Kediler henüz havuzda yüzmüyorlar. Bizim onlara yüzmeyi öğretmemiz lazım. Havuzlarımızın aparatları eksik, onları gidermeye çalışıyoruz. Ondan sonra gençlerden yüzmeyi öğretmeye başlatacağız. Onlar yaşlanınca yüzmeyi öğrenmiş olacaklar. 10 yavru dünyaya getiren 'Nazlı'nın sağlığı da gayet iyi" dedi.



Kaynak: DHA